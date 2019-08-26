26 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Бросается в глаза реакция «антимайдана»: как могли евреи дойти до такого позора, что раввин участвовал в таком святотатстве? Никому в голову не приходит задать вопрос, как низко пали греко-католики или православные? Кстати, мы видим, что еврейская община Украины в лице Долинского отреагировала резко и безжалостно на выходку раввина-расстриги. Греко-католические и православные партнеры не порадовали и этим.

Авигдор Эскин, , 00:13 — REGNUM

Несколько дней назад на еврейском кладбище в Самборе был установлен памятный крест в честь захороненных там семнадцати ополченцев ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Воспоминание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Директор Украинского еврейского комитела Эдуард Долинский опубликовал разъяснение к этому событию:

« Глава УГКЦ Святослав, митрополит ПЦУ Епифаний, главный раввин Яков Дов Блайх, посол Канады, руководство города и области открыли и освятили памятник героям ОУН-УПА на еврейском кладбище Самбора. Памятник посвящен людям, которые в июле 1941 года организовали в Самборе еврейский погром, в ходе которого убили около 100 человек.

Потом эти люди в рядах украинской вспомогательной полиции участвовали в массовом убийстве 1200 евреев Самбора, которых закопали на этом самом кладбище. Местные считают, что на кладбище также захоронены 17 оуновцев. Несколько лет назад, местная общественность установила здесь в их честь три больших креста.

Новый памятник сооружен в рамках сделки, по условиям которой местные власти согласились убрать незаконно установленные кресты взамен на сооружение памятника ОУН-УПА. Можно сказать, что одно надругательство заменили другим надругательством.

Но и это не сработало. Вчера убрали только один крест из трех, а уже сегодня местные активисты объявили, что на месте деревянного они устанавливают бетонный крест. Сооружение памятника ОУН-УПА профинансировал канадский филантроп, глава организации «Украино-еврейская встреча» Джеймс Темерти».

Самбор вошел в историю как место проявления бандеровских зверств в самом вопиющем образе. Свидетельства о тех событиях хранятся в Израиле. Но и на Украине хорошо известно, как нелюди из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершали худшие в истории человечества акты низменного садизма.

Однако украинская пресса сообщала о святотатстве совершенно инаково:

« В Самборе на Львовщине 21 августа состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса памяти жертв Второй мировой войны в Украине «Помни». На территории бывшего еврейского кладбища был освящен памятный крест воинам ОУН-УПА — жертвам нацизма.

В торжественном и важном историческом событии приняли участие Патриарх УГКЦ Святослав, Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний, Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, Роман Ващук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине, представители областной и городской власти, иностранные гости, жители Самбора».

Бросается в глаза реакция «антимайдана»: как могли евреи дойти до такого позора, что раввин участвовал в таком святотатстве? Никому в голову не приходит задать вопрос, как низко пали греко-католики или православные? Кстати, мы видим, что еврейская община Украины в лице Долинского отреагировала резко и безжалостно на выходку раввина-расстриги. Греко-католические и православные партнеры не порадовали и этим. Все это не иначе, как обычный антисемитский инстинкт, срабатывающий особенно швыдко у «антифашистов» в украинском контексте.

Тем не менее, сие событие требует осмысления. Оно может быть объяснено только в рамках постмодернистской касти, когда все перемешано и все дозволено во всеобщем невежестве и святотатстве. К такому же разряду абсурдов можно отнести увлечение личностью Сталина в некоторых православных кругах России. Вплоть до икон с нимбами и кампанией по причислению к Сталина лику святых. А ведь речь идет о человеке, планомерно уничтожавшем православие и истребившем вместе с товарищем Лениным больше православных, чем кто-либо в истории. (Разумеется, Гитлер убил численно больше православных в ходе войны, но не по признаку вероисповедания.)

О чем мог думать раввин-расстрига Блайх по пути на умопомрачительную акцию хуления? Нельзя исключать, что пал в оуновскую яму по причине невежества и неума. Обратите внимание на то, что организаторы вовсе не прославляли истребление евреев Самбора. Напротив, они представили прославляемых бандеровцев жертвами нацизма. То есть были еврейские жертвы нацизма, были польские, а были и украинские. Иными словами, нельзя исключать того, что Блайх мысленно шел на установление памятника жертвам нацизма, похороненным рядом с евреями.

В сегодняшней Украине никто не принуждает попов или раввинов участвовать в подобных актах мракобесия. Речь идет о крайнем проявлении глупости и фанатизма в чисто «западенском» варианте. Оный Блайх неотмывно запачкался. Ему придется заплатить за это очень дорого.

Данный персонаж не имеет репутации знатока Торы или человека чести. Однако можно с уверенностью сказать, что не стал бы рисковать репутацией до такой степени осознанно. Даже если организаторы отблагодарили монетами за участие в поганом сходбище. Скорее всего, Блайх искренне верит, что речь идет о памятнике борцам за независимость Украины, а не убийцам евреев Самбора.

Правды ради следует подчеркнуть, что организаторы не восхваляли нацистов и их действий по истреблению евреев. Не было высказываний в поддержку тех частей идеологии Бандеры и Мельника, которые касались истребления евреев. Была тошнотворная попытка переписать историю. Была манифестация невежества и легкомыслия. Вышло кощунство и надругательство.

А больше всего, это было постмодернистское шоу. Это хорошо бы на какое-нибудь телетолковище вынести. Блайх с крестом проставляет полицаев, Проханов с иконой Сталина поет ему гимн, а в центре — телеведущий Артем Шейнин с неизменным ведром экскрементов. Возможно, стоило бы также пригласить Георгия Габунию…