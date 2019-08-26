Великий Новгород, , 06:19 — REGNUM

В Великом Новгороде сегодня, 26 августа, специалисты по пенсионному страхованию России и Германии проведут совместный семинар — в целях изучения опыта и обмена лучшими практиками. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе новгородского отделения Пенсионного фонда России (ПФР), в обсуждении примут участие представители Пенсионного фонда России во главе с заместителем председателя правления ПФР Сергеем Чирковым и специалисты Федерального ведомства пенсионного страхования горняков, работников железнодорожного транспорта и моряков Германии (КБС).

«Это ведомство является вторым по величине администратором пенсионного страхования в стране после Федерального ведомства пенсионного страхования Германии (ДРБ)», — пояснили в новгородском отделении ПФР.

Пенсионный фонд России взаимодействует с Федеральным ведомством пенсионного страхования горняков, работников железнодорожного транспорта и моряков Германии с 2011 года. Между ведомствами подписан меморандум о сотрудничестве.