Сухум, , 20:58 — REGNUM

В 20:00 завершились выборы президента Абхазии. Голосование проходило на участках в республике и России (Москва и Черкесск). Пятидесятипроцентный порог явки преодолен. Начинается подсчет голосов. Об этом заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия в международном пресс-центре, передает Абхазия-Информ.

Плакат «Выборы президента» Abkhazinform.com

По предварительным данным, в выборах президента приняло участие 56% избирателей.

Как сообщил на брифинге Гогия, нарушений, влияющих на результаты выборов, зафиксировано не было. Эту информацию подтвердили международные наблюдатели. Было выявлено нарушение в Черкесске, где один гражданин проголосовал по абхазскому паспорту старого образца.

Напомним, на должность главы государства претендуют 9 кандидатов: Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, действующий президент Рауль Хаджимба, Алхас Квициниа и Леонид Дзапшба. Одновременно с президентом Абхазии избирается вице-президент, чью кандидатуру предлагает кандидат в президенты.

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