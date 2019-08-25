Анкара, , 20:25 — REGNUM

Власти Турции намерены довести до логического завершения операции против членов незаконных вооруженных формирований за границами страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Трабзон.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Операции против террористов за границами Турции будут доведены до логического завершения», — отметил Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 19 августа глава Турции Реджеп Эрдоган распорядился снять с должностей трех прокурдских мэров в городах Диярбакыр, Ван и Мардин, которые подозревались в террористической деятельности.

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