Париж, , 18:09 — REGNUM

Министр заморских территорий Франции Анник Жирарден вышел с инициативой о создании международного фонда борьбы с лесными пожарами. Об этом 25 августа сообщает издание «Le Journal du Dimanche».

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, мировое сообщество обеспокоено участившимся случаями лесных пожаров по всему миру. В частности, необходимость создания независимого фонда обусловлена колоссальным уроном, которые принесли пожары в амазонских лесах.

«Амазонские леса раскинулись на территории 9 стран, включая Францию. Однако в последние 10 лет они лишились более 550 тыс. кв. км площади», — отмечает политик.

Деятельность новой международной организации должна быть направлена на оказание содействия странам «в борьбе против пожаров и в действиях по воссозданию лесов», — сообщил министр.

Напомним, многие ученые и общественные организации неоднократно высказывали обеспокоенность ситуацией в амазонских лесах, в которых, по их словам, длительное время наблюдается вырубка лесов и пожары, которые приводят нарушению экосистемы континента и Атлантического океана.

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