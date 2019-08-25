Сухум, , 17:58 — REGNUM

Глава министерства внутренних дел Абхазии Гарри Аршба опроверг информацию о раздаче абхазских паспортов в Черкесске, где открыт избирательный участок Центризбиркома Абхазии. Об этом сообщает 25 августа РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что во время выборов в Черкесске начали раздачу паспортов гражданина Абхазии.

Гарри Аршба Это невозможно. В последние два дня в отношении тех граждан, которые проживают на территории Черкесска и Северного Кавказа, паспорта выданы не были, и никто из паспортной службы на территорию Карачаево-Черкесии не был отправлен. Если поступит такой сигнал, однозначно будет разбирательство.

25 августа в Абхазии проходят выборы президента. Также избирательные участки открыты в Москве и Черкесске.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители Германии и Австрии: в Абхазии проходят демократические выборы