Сухум, 25 августа 2019, 17:58 — REGNUM
Глава министерства внутренних дел Абхазии Гарри Аршба опроверг информацию о раздаче абхазских паспортов в Черкесске, где открыт избирательный участок Центризбиркома Абхазии. Об этом сообщает 25 августа РИА Новости.
Ранее появилась информация о том, что во время выборов в Черкесске начали раздачу паспортов гражданина Абхазии.
25 августа в Абхазии проходят выборы президента. Также избирательные участки открыты в Москве и Черкесске.
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