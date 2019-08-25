Цхинвал, , 17:34 — REGNUM

На полигоне министерства внутренних дел Южной Осетии прошли лично-командные соревнования по стрельбе из боевого оружия между командами ОМОН МВД республики, сообщает 24 августа пресс-служба ведомства.

Соревнования по стрельбе ОМОН МВД Южной Осетии Mvdruo.ru

Участники выполнили 7 упражнений на скорость и качество поражения мишеней на дистанции 25 метров из пистолета Макарова и автомата Калашникова с расстояния 100, 200 и 300 метров.

В личном первенстве наибольшее количество баллов набрал старший сержант Сослан Котаев. Вторым стал майор милиции Батрадз Бежанов, третье место занял старший лейтенант милиции Алан Губаев.

Старший инструктор по боевой и физической подготовке ОМОН подполковник милиции Александр Кочиев отметил, что соревнования были масштабными и результативными. Инструктор указал на улучшение показателей как в командном первенстве, так и в индивидуальных зачетах.