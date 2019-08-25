Киев, , 17:22 — REGNUM

В XVII веке французскую крепость Дюнкерк «покорили» украинские казаки. Об этом заявил 24 августа президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, говорить о том, что Украине — 28, не совсем правильно, так как «до 91-го года мы успели немало».

«Состоялось крещение Киевской Руси…, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк», — заявил глава государства, обращение которого опубликовала его пресс-служба.

Отметим, что участие казаков в войне в XVII веке, частью которой было взятие французской крепости Дюнкерк, историками не подтверждается.