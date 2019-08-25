Сухум, 25 августа 2019, 17:13 — REGNUM
Международные наблюдатели из Германии и Австрии, прибывшие в Абхазию, отметили, что республике проходят демократические выборы, сообщает РИА Новости.
Сейчас в Абхазии находятся депутат бундестага Германии Штефан Койтер, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн и сотрудник института имени Суворова в Вене Патрик Поппель.
Линдеманн отметил, что представители Германии и Австрии самы решили, на какие избирательные участки им приехать.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным к 15:00 25 августа на выборы президента Абхазии явилось 39,14% избирателей.
Читайте ранее в этом сюжете: На выборах президента Абхазии к 15:00 проголосовало 40% избирателей