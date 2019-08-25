Сухум, , 17:13 — REGNUM

Международные наблюдатели из Германии и Австрии, прибывшие в Абхазию, отметили, что республике проходят демократические выборы, сообщает РИА Новости.

Сейчас в Абхазии находятся депутат бундестага Германии Штефан Койтер, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн и сотрудник института имени Суворова в Вене Патрик Поппель.

Штефан Койтер Те избирательные округа, в которых мы были, в них, действительно, выборы проходят демократические, без давления. Настроение было везде спокойное и доброжелательное. Весомых ошибок и нарушений мы не выявили

Линдеманн отметил, что представители Германии и Австрии самы решили, на какие избирательные участки им приехать.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным к 15:00 25 августа на выборы президента Абхазии явилось 39,14% избирателей.

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