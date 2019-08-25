Сухум, , 16:40 — REGNUM

Выборы президента Абхазии соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством, заявил 25 августа РИА Новости глава МИД Абхазии Даур Кове.

Даур Кове Мы продолжаем свой путь развития нашего государства в качестве независимого государства. И все процессы, которые происходят в Абхазии, свидетельствуют, что государство развивается в правовом русле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 августа внешнеполитическое ведомство Грузии заявило, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры для их приостановки.

25 августа в Абхазии проходят выборы президента. По информации абхазских СМИ, на выборы в Абхазию приехало более 50 международных наблюдателей из России, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, Приднестровья, Донецкой и Луганской народных республик, Германии и Китая. На пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба. По данным ЦИК Абхазии к 15:00 на выборы президента явилось 39,14% избирателей.

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