Цхинвал, , 16:28 — REGNUM

Посольство Южной Осетии в РФ по приглашению министерства иностранных дел Российской Федерации приняло участие в XXI Летних дипломатических играх, сообщает 25 августа пресс-служба посольства.

Соревнования проходили по таким видам спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, бильярд, большой теннис, стрельба, рыбная ловля, кросс. Всего в играх приняли участие 40 команд диппредставительств и международных организаций. Команде посольства Южной Осетии удалось занять первое место в соревнованиях по футболу, стрельбе и большому теннису.