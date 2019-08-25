Париж, , 15:46 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), готовы оказать помощь странам бассейна Амазонки в связи с ильными лесными пожарами в джунглях. Об этом Макрон заявил сегодня, 25 августа, в Биаррице, где проходит саммит G7.

«Есть настоящее согласие в том, чтобы сказать, что мы все согласны, как можно быстрее помочь странам, которые затронуты пожарами. Их несколько… «, — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что страны «Большой семерки» поддерживают контакты со странами Амазонии, и дорабатывают конкретные детали помощи в виде технических и финансовых ресурсов.

Макрон также напомнил, что у Франции в Амазонии есть свои территории — это Французская Гвиана.

Напомним, что площадь лесных пожаров в Амазонии, которые продолжаются уже не одну неделю, на 82% превышают площадь прошлогодних пожаров. В одной только Бразилии произошло 78 тыс. лесных пожаров за текущий год. Это худший показатель с 2013 года.