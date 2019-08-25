Сухум, , 15:31 — REGNUM

По данным к 15:00 25 августа на выборы президента Абхазии явилось 39,14% избирателей. Об этом на брифинге сообщил председатель центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия, передает ТАСС.

Карта-флаг Абхазии © Fry1989

При этом общее число избирателей в Абхазии составляет 121 627 человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 12:00 на выборах президента Абхазии проголосовало более 23 тысяч человек.

Согласно действующему законодательству, выборы могут быть признаны состоявшимися в случае, если явка превысит 50% избирателей. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов.

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