Биарриц, Франция, , 15:02 — REGNUM

Страны-члены Большой семерки приняли решение развивать более тесное сотрудничество с Россией, однако пока не готовы принять ее в свои ряды, об этом 25 августа сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

«Лидеры Большой семерки желают улучшить координацию с Россией, однако пока не готовы обсуждать ее реинтеграцию» , — подчеркнул источник, добавив, что решение было единогласным.

Совещание проходило во Франции в городе Биарриц, лидер стран-участниц встречи отметили, что подробности саммита они разглашать не планируют.

Напомним, в 2014 году Россия была исключена из указанного саммита в ответ на решение Москвы удовлетворить желание жителей Крыма и включить остров в состав государства.

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