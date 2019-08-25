Вашингтон, , 13:22 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что работа по возвращению Российской Федерации в «Большую восьмерку» ведется. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Трампа, возвращение России в «Большую восьмерку» было бы выгодным Западу, и это нужно сделать.

Стоит отметить, что это уже не первое высказывание Трампа на тему возможного возврата России в G8.

Дело в том, что на Западе справедливо опасаются нарастающего сближения России и Китая. Обе эти страны в официальных документах США названы геополитическими соперниками. Союз между Россией и Китаем, пусть даже не до конца оформленный, представляет Западу слишком опасным, и поэтому, прежде всего власти США, ищут возможность каким-то образом ослабить российско-китайское сотрудничество. Разговоры о возможном возвращении России в G8 ведутся именно в этом контексте.

По всей видимости предстоит серьезная геополитическая торговля.