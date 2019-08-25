Дамаск, , 12:58 — REGNUM

В результате авиаударов Израиля по территории Сирийской Арабской Республики погибли двое бойцов ливанского шиитского движения «Хезболлах». Об этом сегодня, 25 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, что израильские военные заявили о нанесении ударов по иранским военным объектам в окрестностях Дамаска. Удары наносились с воздуха, при этом израильские самолеты вторглись в воздушное пространство Ливана.

Израиль оправдывает свои удары тем, что Иран якобы готовил атаку беспилотников по израильской территории со своих баз в Сирии.

Однако в Тегеране заявили, что израильские удары не достигли своей цели — ни один из иранских «консультационных центров» на территории Сирии не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ливанское шиитское движение «Хезболлах» воюет в Сирии на стороне правительственных сил.