Сухум, , 12:06 — REGNUM

25 августа в Абхазии проходят выборы президента. Предполагалось, что за пределами государства можно будет проголосовать в трех городах: Москве, Черкесске и Стамбуле. В восемь часов утра были открыты участки в Москве и Черкесске, однако участок в Стамбуле не начал свою работу, сообщает абхазская газета «Нужная».

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове прокомментировал сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что все было готово для того, чтобы участок в Стамбуле был открыт. «Мы ждем отчета представителей Центральной избирательной комиссии, находящихся в городе Стамбул, о причинах, по которым избирательный участок не начал свою работу. После получения отчета представители ЦИК дадут полную информацию», — заявил Кове. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что во время выборов в 2014 году также были проблемы на участке в Стамбуле.

Напомним, ранее Центризбирком Абхазии 22 августа направил в Москву и Черкесск по 2 000 бюллетеней, в Стамбул — 500 штук.

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