25 августа 2019 | Время чтения 13 мин

Употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит непоправимый ущерб природе. В 2017 году Малайзийское промышленное производство пальмового масла отметило свое 100-летие. Остается сожалеть, что люди, употребляющие трансжиры, так долго не живут.

Галина Смирнова, , 11:04 — REGNUM

Первые упоминания о том, что заменитель натурального масла — продукт для бедных уходят корнями в 1869 год. Тогда французский император Наполеон III предложил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла, ориентированный на потребление вооружёнными силами и нижними слоями населения. В 1897 году французский химик Поль Сабатье (Paul Sabatier) открыл метод каталитического гидрирования соединений углерода и в 1912 году получил за свои работы Нобелевскую премию. В частности, он впервые получил насыщенную стеариновую кислоту, пропуская смесь водорода с парами ненасыщенных жирных кислот через никелевый катализатор. В прикладном отношении это дало возможность превращать жидкие жиры в твердые.

Красно-рыжий цвет пальмового масла

Через несколько лет — в 1901 году немецкий химик Вильгельм Норман (Wilhelm Normann) модифицировал открытие Сабатье, придумав пропускать водород через смесь масла с порошковым катализатором, который затем удалялся фильтрованием. Отверждение жиров не в газообразной, а в жидкой форме позволяло проводить его в промышленных масштабах. В 1903 году он запатентовал свой метод в Германии и Англии. Патент был куплен английской фирмой Joseph Crosfield & Sons, выпускающей мыло и свечи, основанной в 1814 году Джозефом Кросфильдом и в 1929 году вошедшей в компанию Unilever.

Сегодня наиболее ярким товаром рынка твердых жиров является пальмовое масло — другой его консистенции в массовой промышленности во всем мире и не используют, потому как сырое жидкое пальмовое масло, в котором могут содержаться полезные вещества, имеет, как и многие растительные масла, свой оттенок, даже более яркий чем у других. Использовать его в жидком виде, как и другие жидкие растительные масла в пищевой промышленности сложно. Да и транспортировать из жарких дальних стран твердое масло, которое выдерживает высокие температуры и способно дольше храниться гораздо удобнее и выгоднее производителям пищевых товаров. Поэтому последние, то бишь производители продуктов предпочитают натуральным животным маслам дешевые растительные аналоги. Ведь сливочное масло и масло какао, являясь более высококачественными твердыми жирами стоят дороже и, соответственно они не способны покрыть массовый спрос населения с невысокими доходами. Для пищевой промышленности используется пищевое масло, во всяком случае, мы на это надеемся, тогда как техническое, которое еще дешевле дешевого твердого пищевого пальмового масла — предназначено для химической промышленности. Отдельные информационные источники в интернете пытаются донести до потребителей информацию о полезных свойствах пальмового масла, обходя стороной, факты того, что натурального обладающего полезными свойствами жидкого ярко рыжего масла в продаже мало кто видел, если видел в принципе, а в пищевке, как мы опять же указывали, натуральное жидкое масло использовать невозможно, смысл был бы его импортировать, если бы имелась возможность удешевлять производство продуктов за счет своих же растительных масел, выращиваемых у себя на родине. И, да, возможно и даже, скорее всего египтяне употребляли пальмовое масло еще при Тутанхамоне, не употреблять же им было кедровое масло или другое, полученное из растений, которые в принципе не растут в Египте или в соседних с ним странах. В те времена, знаете ли, не такая продвинутая логистика была, как сейчас. Но при Тутанхамоне еще и не была развита химическая промышленность, которая позволяла бы употреблять в пищу кусок жесткого масла. Так что подобные заявления стоило бы расценивать как рекламные трюки, но страшного в этом, конечно же ничего нет, потому как любой производитель и продавец всегда будет позиционировать свой товар, как исключительный, полезный. Однако, очень настораживает, что о плюсах говорится много, а о минусах не позволяется говорить даже международным экспертам Всемирной организации здравоохранения. Но об этом чуть позже. К слову, и в России исследований на эту тему мало, не говоря уже, что о контроле производителей, активно использующих пальмовое масло в производстве продукции, указывающих его в составе товара одним словом «растительные жиры», задумались совсем недавно. И это происходит на фоне высокой зарегулированности нашего российского бизнеса, то есть потеряли иголку с тогу сена — не заметили, что в России свойства пальмового масла и его влияние на здоровье плохо изучены, но импорт наращивают.

Активное знакомство россиян с пальмовым маслом состоялось в 1990-х, как раз в самые сложные для страны времена, когда большинство населения оказалось в бедственном положении. Попало оно на стол к нам, например, в качестве составляющего компонента известного многим спреда «RAMA». Его производство было начато в Германии в 1924 году той самой компанией «Unilever», которая, как мы указывали выше, приобрела патент химика Вильгельма Нормана, усовершенствовавшего метод Сабатье по превращению жидкого жира в твердый. Тогда продукт RAMA позиционировали как масло вплоть до 1932 года, пока германское правительство не запретило использовать в рекламе маргарина любое упоминание молочных продуктов.

Сегодня пальмовое масло используется в производстве большого количества продуктов — в детских смесях, сгущенном молоке, сухих сливках, сметане, мороженом, сыре, в кондитерской и хлебобулочной продукции, в различных сладких пастах — шоколадных, ореховых, ванильных, в самом шоколаде и чипсах.

Между тем, все больше экспертов склоняются к выводам о вреде пальмового масла. Такого же мнения придерживаются специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликовавшие на официальном сайте своей организации бюллетень. Его авторами являются Sowmya Kadandale, Robert Marten и Richard Smith. Из данных бюллетеня следует, что употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит непоправимый ущерб природе. Эксперты ВОЗ отмечают, что лоббисты и пиарщики индустрии пальмового масла, как и производители продуктов питания, удешевляющие за счет данного ингредиента свою продукцию, а также отдельные политические институты, заинтересованные в продвижении пальмового масла, пытаются скрыть от потребителей правду о вреде для здоровья в погоне за прибылью.

Например, сообщается в документе, во время подготовки доклада ВОЗ / ФАО 2003 года по питанию и профилактике хронических заболеваний Совет по содействию распространению пальмового масла Малайзии поставил под сомнение связь проблем со здоровьем с пальмовым маслом, о которых говорится в докладе. При этом представители Совета подчеркивают, что ограничение потребления пальмового масла угрожает существованию нескольких миллионов человек.

Подобная тактика лоббирующих структур воспринимается Всемирной организацией здравоохранения, как попытка подорвать надежные источники информации, используя в том числе среди аргументов — борьбу с бедностью. В качестве лоббистов ВОЗ подозревает сообщества, состоящие из производителей пальмового масла и потребительских товаров, инвесторов, банкиров, которые одновременно являются представителями Экономического и Социального Совета ООН, а также Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Детского фонда ООН. Данные представители, как считает ВОЗ не видят значительного ущерба от массовой вырубки лесов и нарушений в результате использования детского труда на плантациях.

О попытке давления на мнение экспертов и журналистов говорится и в статье, опубликованной в марте этого года на портале русской службы новостей BBC, в которой вынесен даже отдельный пункт об этом:

Сами производители пальмового масла категорически отвергают эти обвинения и утверждают, что доклад ВОЗ очерняет их продукцию.

«Подобные «исследования» не подкреплены никакими точными научными выводами, в них нет прямых доказательств вреда пальмового масла для организма человека при потреблении в пищу. Это и не исследование вовсе, а односторонняя выборка негативных слухов и околонаучных догадок с целью преподать пальмовое масло в не лучшем свете. Но продукт питания, используемый в пищу во всех развитых странах, изначально не может быть сравним с алкоголем и табаком, вред которых неоспорим», — заявил Русской службе ВВС региональный представитель Малайзийского совета производителей пальмового масла в Москве Алексей Удовенко.

После публикации доклада в бюллетене ВОЗ представители малайзийских и индонезийских властей обратились в эту организацию с требованием удалить документ, однако получили отказ.

«Бюллетень Всемирной организации здравоохранения является международным рецензируемым научным журналом, публикующим работы различных экспертов. Авторы данного доклада не являются сотрудниками ВОЗ, и сама работа не является проведенным ВОЗ исследованием. Если кто-либо хочет обсудить эту статью, ему следует обратиться напрямую к редактору Бюллетеня», — сообщили Русской службе ВВС в пресс-службе ВОЗ.

Там также отметили, что в конечном итоге ответственность за содержание опубликованных в бюллетене работ несут их авторы, однако подчеркнули, что «Всемирная организация здравоохранения приняла все надлежащие меры предосторожности, чтобы проверить информацию, содержащуюся в публикации».

Ведущий автор доклада, госпожа Соумия Кадандале (Sowmya Kadandale), подтвердила Русской службе ВВС выводы своей работы и сообщила, что готова лично ответить на любые вопросы и критические замечания по поводу опубликованной в бюллетене ВОЗ статьи.

Так вот, 48 научных исследований, на которые опираются представители ВОЗ в своем докладе, опровергают утверждения о безвредности пальмового масла и тем более его пользы, о которой утверждается в отдельных статьях, публикующихся, по мнению ВОЗ, опять же лоббистами продукта. В частности, мета-анализ работ, проведенный экспертами ВОЗ, продемонстрировал убедительную связь между увеличением потребления пальмового масла в 23 странах мира ‑ и повышением там уровня смертности от ишемической болезни сердца. В результате употребления в пищу продуктов, в составе которых есть пальмовое масло, в организме образуется повышенное содержание вредного холестерина.

Ранее мы подчеркнули, что твердую форму масло приобретает после сложного химического (!) процесса гидрогенизации, который сводит на нет полезные свойства масла. Чем больше «транс-изомеров», то есть транс-жиров, содержит продукт, тем выше его температура плавления, которая и позволяет ему хорошо сохранять форму. Это как раз «выгодно» и отличает пальмовое масло от других.

Из книги «Трансжиры: что это такое и с чем их едят», выпущенной в 2012-м году, ее автор А.В. Журавлев приводит статистические данные:

Заметьте, сейчас в России снижен платежеспособный спрос и, как раньше мы сообщали, реализацию программы по ускоренному импортозамещению можно считать неудачной, поскольку большая доля семян для выращивания растениеводческой продукции — по-прежнему импортная, производство молока снижено, молочное скотоводство также по-прежнему плохо развито, в том числе потому, что поддержка малых форм хозяйствования упирается в высокую закредитованность, в вытеснение мелкого бизнеса крупным, в поглощение крупными холдингами крупных предприятий. Кроме того, на фоне борьбы с пальмовым маслом в ЕС производители данного продукта пытаются расширять рынки там, где эта борьба не столь активна. Свидетельством тому служит рост импорта пальмового масла в апреле этого года в Россию на 61,1%. А позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин, вместо запрета предложил просто повысить НДС на пальмовое масло с 10 до 20% и данная инициатива была поддержана. Вероятно, таким образом, ответственные за импортозамещение чиновники пытаются завуалировать невозможность обеспечения россиян доступными по цене отечественными продуктами питания. При этом бюджет у нас профицитный, и наши российские капиталисты не могут сказать, что денег нет, ведь твердые жиры и были придуманы в те времена, когда бюджет пустой, а народ при этом нужно кормить. Между тем, годовой оборот индустрии пальмового масла, по оценке ВОЗ — 60 миллиардов долларов, из которого 85% производят в Малайзии и Индонезии. К слову, в 2017 году Малайзийское промышленное производство пальмового масла отметило свое 100-летие. Остается сожалеть, что люди, употребляющие трансжиры, так долго не живут.