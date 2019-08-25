Эдуард Лимонов, 25 августа 2019, 10:28 — REGNUM
Мне прислали копию заявки на манифестацию.
Перевожу дословно.
1."Дата: Суббота 24 августа.
Цель манифестации: Акт 41."Предупредить о гигантском кризисе экономическом и социальном в начале осени. Для того чтобы получить полное удовлетворение наших требований (уменьшение налогов, лучшую покупательную способность, справедливость фискальную и социальную и так далее…)
2. Фамилии и имена, адреса и номера телефонов организаторов: Парижане и жители пригородов жёлтые жилеты свыше 40 лет.
(Естественно адреса и телефоны закрашены.) Инда Биго и Билал.
3. Время сбора: 09.00
Место сбора: Place des Martyrs Juifs du Velodrome d'Hiver (Метро «Bir Hakaim»). Начало движения кортежа в 11.30.
4. Маршрут кортежа: .
Шествие посередине улицы.
Бульвар de Grenelle — бульвар Garibaldi, — пауза у метро Sevres-Lecourbe — бульвар Pasteur — площадь de Catalogne — площадь Denfert-Rochereau, — бульвары Saint-Jacques и Auguste Blanqui — площадь d'Italie (пауза) — бульвар de l'Hopital.
5. Время конца манифестации — 18.00. Место расхождения манифестантов — у метро Campo-Formio.
6. Особые отметки :
— Тракты, бандероли, мегафоны и плакаты,
— Присутствие около 7 мотоциклов жёлтых жилетов в кортеже,
— Присутствие автомобиля с номером.»
Вот объявился Yvan Hardoy. Перевожу.
Информации по общим результатам акта 41-ин пока мало. В Твиттере жилетов пишут что в Париже вышло 700 — 900 манифестантов. Привожу перевод «Жёлтые жилеты как всегда были представлены на акте 41-ин, девять месяцев после начала! От 700 до 900 манифестантов чтобы услышать голос народа от жилетов!»
Также на всех ресурсах в соцсетях жилеты хвастаются, что несмотря на особый режим безопасности «заблокировали» мэра Байонны Jean-Rene Etchegaray.
Заголовок «Мэр Байонны блокирован нами у «противобунтовой» стены несмотря на длинные переговоры.«
В связи с начавшимся саммитом Большой Семёрки. подчиняясь префекту региона Атлантических Пиренеев, мэр подписал приказ об усиленных мерах контроля, в том числе об арестах за возведение баррикад в Байонне.
Перевожу текст:
«Префект региона Пиринеи Атлантик подписал приказ, устанавливающий охранительный периметр для части города Байонна на субботу 24 августа с 08 часов до 22 часов.
Этот периметр тянется от Nive по аллеям Paulmy и de l'Adour до porte d"Espagne.
В этом периметре запрещены в частности все объекты могущие служить оружием, употребление портативных звуковых устройств, хранение и употребление алкогольных напитков (вне мест которые имеют лицензию, должным образом оформленную, также как и передвижение опасных животных (пример — собаки первой и второй категории).
Вход в охранительный периметр контролируется силами порядка, которые могут реализовать визуальные инспекции багажа.
Проследовать с их обыском, также автомобили могут быть обыскиваемы.»
Ещё примечательное: один парень написал что полицию теперь называют «80», имея в виду их IQ.