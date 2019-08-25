25 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Молодые полицейские отвечали: «Мы хорошо знаем, что среди жилетов нет левых, они скорее меньшинство, они здесь, чтобы провоцировать, это всё. Мы их всех знаем, поскольку видим их каждую субботу. Манифестанты — это другое дело. Это правые. Я скорее даже уверен, что в ваших рядах идут и наши коллеги, также протестуя.»

Эдуард Лимонов, , 10:28 — REGNUM

Мне прислали копию заявки на манифестацию.

Жёлтый жилет Иван Шилов © ИА REGNUM

Перевожу дословно.

Желтые жилеты (cc) Thomas Bresson

Вот объявился Yvan Hardoy. Перевожу.

«Пошли от моста Bir-Hakeim в 15-ом арондисмане, в полдень, а не в 11.30, так как ожидали опоздавших по причине работ на линии метро № 6.

Мост Bir-Hakeim знаменит с 1972 года, когда вышел фильм «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер.

Мало людей в самом начале, около 400 персон. Но число участвующих по меньшей мере удвоилось по пути, среди них где-то сорок человек антифа, не одетых в жёлтые жилеты. люди, которые остались в Париже и не поехали протестовать против саммита Большой Семёрки в страну басков. Не пришёл Чёрный Блок, хотя в предыдущие субботы они были.

Манифестанты 41-го акта шли под жарким солнцем августа, — в основном собрались «укушенные» и непокорённые, те кто участвовал уже в тридцати, а то и в сорока манифестациях жилетов.

Многие знают друг друга по меньшей мере по виду, исключая провинциалов, те приезжают в Париж менее часто.

Итак, пошли распевая «On est la!» (Мы здесь!) как обычно под грохот тамбуров и свистки. Французские знамёна, пиратские, палестинские, бретонские, разных цветов зонтики, которые придают временами манифестации карнавальный вид.

Желтые жилеты Twitter@CharlesBaudry

С самого начала дефиле пересекло rue Nelaton, на которой ещё десяток лет тому назад находилась штаб-квартира DST, — французского контр-шпионажа. (Я побывал там дважды, в 1986 и в 1987 годах — допрашивали, ЭЛ). Также на этом пути находится и старый Зимний Велодром.

Во время шествия антифа и их сочувствующие вышли по-быстрому вперёд колонны и обрушили их левые лозунги на полицейских. Время от времени они затягивали, впрочем, Марсельезу и «On est la!», как более устраивающие всех.

Жандармы и CRS несли на головах пилотки, — знак позитивный, облегчения, однако они целиком окружили кортеж со всех сторон, формируя собой прямоугольник, который тоже двигался по мере того, как двигались протестующие.

Несколько жилетов воспользовались этой физической близостью с силами порядка, чтобы заговорить с окружившими их. Молодые CRS отвечали: «Мы хорошо знаем, что среди жилетов нет левых, они скорее меньшинство, они здесь, чтобы провоцировать, это всё. Мы их всех знаем, поскольку видим их каждую субботу. Манифестанты — это другое дело. Это правые. Я скорее даже уверен, что в ваших рядах идут и наши коллеги, также протестуя.»

Во время маршрута молодые левые пытались дважды или трижды в частности на бульваре Pasteur вырваться в «дикую манифестацию», однако жандармы реагировали реактивно быстро и помешали этим попыткам.

Продвигаясь к площади d'Italie в XIII арондисмане, после многочисленных пауз (последняя была самая длинная) прибыли на место, но это ещё не был пункт прибытия, потому что оставалось ещё несколько сотен метров пройти, чтобы прибыть к метро Campo Formio.

Забавно, что CRS блокировали эту последнюю прямую линию и необходимо было настояние последних жилетов (около трети уже ушли во время паузы). Антифа угрожали увеличить напряжение, бросив несколько пластиковых бутылок в CRS, и эти бросания заставляли предвидеть соответствующий ответ сил порядка исключительно из мести.

Желтые жилеты Twitter@CharlesBaudry

Жилеты стали напирать на полицейские щиты, продолжая провокацию под новым лозунгом «отойди, потей, и закрой твой рот!»

Почему случилось это блокирование? Возможно потому, что Префектура решила «помариновать» немного жилетов на солнце, не сообразив, что ещё больше жара действует на CRS, тяжело экипированных!

Потребовалась интервенция организаторов, чтобы кортеж дошёл до предусмотренного пункта и полиция отодвинулась наконец до станции метро.

Демонстранты могли длительное время подискутировать между собой, поскольку оставалось время перед предусмотренным завершением манифестации в 18 часов.

Только нетерпеливые антифа ушли. чтобы воссоединиться, где-то с полсотни их собрались возле place de Vosges, в Марэ, перед тем, как рвануть в «дикую манифестацию» на rue Saint-Antoine и к Бастилии. Но к их неудаче, на месте оказались силы мобильных жандармов по причине манифестации курдов. Вмешательство жандармов было очень быстрым и левые растворились в прилегающих улицах. Они нашли то, что искали. В любом случае они внесли немало контрибуции, чтобы оживить день.

В следующую субботу, последнюю субботу месяца августа, акт XLII!»

Информации по общим результатам акта 41-ин пока мало. В Твиттере жилетов пишут что в Париже вышло 700 — 900 манифестантов. Привожу перевод «Жёлтые жилеты как всегда были представлены на акте 41-ин, девять месяцев после начала! От 700 до 900 манифестантов чтобы услышать голос народа от жилетов!»

Также на всех ресурсах в соцсетях жилеты хвастаются, что несмотря на особый режим безопасности «заблокировали» мэра Байонны Jean-Rene Etchegaray.

Заголовок «Мэр Байонны блокирован нами у «противобунтовой» стены несмотря на длинные переговоры.«

Желтые жилеты Twitter@CharlesBaudry

В связи с начавшимся саммитом Большой Семёрки. подчиняясь префекту региона Атлантических Пиренеев, мэр подписал приказ об усиленных мерах контроля, в том числе об арестах за возведение баррикад в Байонне.

Перевожу текст:

Ещё примечательное: один парень написал что полицию теперь называют «80», имея в виду их IQ.