Лондон, , 09:03 — REGNUM

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, который также является её подданным, на то, что газон на лужайке перед Букингемским дворцом оказался испорчен из-за вертолетов президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Sunday Times.

Дело было в начале июня 2019 года, когда Трамп совершал свой визит в Великобританию. В Букингемский дворец Трамп прилетал на вертолете и не один раз. Садились эти вертолеты прямо на лужайку перед дворцом дважды в день, из-за чего на газоне остались следы.

«Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена», — сказала королева Моррисону.

Напомним, что в самой Великобритании визит Трампа был по душе далеко не всем. Несколько десятков тысяч британцев митинговали против визита Трампа.