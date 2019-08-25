Тбилиси, , 08:46 — REGNUM

Президентские выборы в Абхазии Грузия считает очередной неудачной попыткой легитимации «оккупации и аннексии»

Министерство иностранных дел Грузии выразило протест в связи с проходящими в Абхазии президентскими выборами. В специальном заявлении это событие названо «очередным незаконным действием», направленным против суверенитета и территориальной целостности самой Грузии.

По мнению грузинского МИДа, в условиях, когда с территории Абхазии «изгнаны сотни тысяч беженцев», а ситуацию на месте полностью контролируют «оккупантские силы», эти выборы никаких правовых последствий иметь не могут и противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права.

«Ясно, что так называемые президентские выборы представляют собой очередную безрезультатную попытку легитимации осуществленной в Абхазском регионе этнической чистки, предпринимаемых там шагов к незаконной оккупации и фактической аннексии. Мировое сообщество никогда не смирится с попыткой насильственного изменения границ суверенной Грузии, так же, как и с теми незаконными шагами, которые Российская Федерация предпринимает возведением колючих заграждений на линии оккупации, милитаризацией и нарушением фундаментальных прав человека на месте», — говорится в заявлении.

МИД Грузии призывает Россию к выполнению своих обязательств по соглашению о прекращении огня и к изменению решения о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Официальный Тбилиси обращается к мировому сообществу и просит его дать соответствующие оценки протекающим на «оккупированных территориях» процессам и принять действенные меры для остановки этих процессов.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую согласно заключениям Совета Европы и комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, начала именно грузинская сторона.

25 августа в Абхазии проходят выборы президента. По информации абхазских СМИ, за ходом выборов будут следить 50 международных наблюдателей из России, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, Приднестровья, Донецкой и Луганской народных республик, Германии и Китая.