Киев, , 08:17 — REGNUM

Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко, в отношении которого на Украине ведутся сразу несколько уголовных дел, рассказал о том, как именно США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко. Детали Онищенко раскрыл в интервью телеканалу NewsOne.

По словам Онищенко, основным элементом внешнего управления Украиной при Порошенко было созданное после Евромайдана как «независимый орган» Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

НАБУ было создано при прямом участии США и управлялось куратором из США. НАБУ использовался для давления на украинские власти для принятия нужных Вашингтону решений.

Онищенко детализирует: у НАБУ был куратор из ФБР, которая сидела в американском посольстве. Имя куратора — Карен Гринвей. Она контролировалась государственным департаментом США и с помощью американского посольства в Киеве Гринвей контролировала НАБУ.

Кроме того, депутат отметил, что американские кураторы собирали компромат на Порошенко на тот случай, если он выиграет президентские выборы на Украине. Делалось это для того, чтобы и дальше им манипулировать.

По сути, президент Порошенко исполнял волю определенных лиц в США, и та внешняя политика, которую вел Порошенко, была полностью навязана из-за океана. Взамен Порошенко получал возможность осуществлять свои коррупционные схемы, на которые американские кураторы закрывали глаза.

США заинтересованы в ослаблении России и именно поэтому они требовали от Порошенко продолжения боевых действий в Донбассе и запрещали ему садиться за стол переговоров. Отсюда и то упорство, с которым Порошенко постоянно саботировал Минские соглашения.

«Задача Соединенных Штатов — ослабить Россию, то есть вот эта война, которая там происходила в Украине с 2014 года — им это было выгодно. Выгодно было и Америке, и Порошенко: что он её поддерживает, что они не садятся за стол переговоров», — пояснил Онищенко.