Биарриц, Франция, , 03:39 — REGNUM

Приоритетным вопросом, который премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обсудить с коллегами по G7 и в первую очередь с лидером США Дональдом Трампом, будет состояние мировой торговли и деструктивное влияние на нее торговых войн. Об этом британский лидер сообщил журналистам накануне проходящего в Биаррице саммита, передает 25 августа Reuters.

На вопрос журналиста, намерен ли британский премьер заявить о своем негативном отношении к торговой войне между США и Китаем в разговоре с Трампом, Джонсон ответил: «Держите пари!»

Комментируя политику повышения пошлин на ввоз импорта, Джонсон заявил о том, что подобные меры приведут к спаду мировой экономике, что неминуемо затронет и Великобританию.

«Я хочу видеть расширение мировой торговли, я хочу видеть снижение напряженности и хочу, чтобы не было пошлин», — подчекрнул премьер.

Встреча Трампа и Джонсона пройдет в первой половине дня воскресенья, 25 августа.

Ранее о сложностях в отношениях лидеров G7 заявил глава Евросовета Дональд Туск. По мнению политика, необходимо использовать этот «последний шанс» для восстановление единства и солидарности.

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