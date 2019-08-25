Биарриц, Франция, , 03:07 — REGNUM

Мрачную оценку текущей международной обстановки дал накануне саммита лидеров государств «большой семерки» глава Европейского Совета Дональд Туск, передает 25 августа агентство Reuters.

По словам руководителя Евросовета, ему все труднее находить точки соприкосновения между главами некогда близкими союзниками.

«Это очередной саммит G7, который станет трудным испытанием единства и солидарности свободного мира и его лидеров, — заявил Туск. — Это может быть последним шансом для восстановления нашего политического сообщества».

Напомним, саммит лидеров стран «большой семерки» проходит в южном французском городе Биарриц 24−26 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Перед началом саммита G7 Меркель погуляла по пляжу