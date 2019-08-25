Биарриц, Франция, , 00:57 — REGNUM

Променад по морскому побережью в Англете совершила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, видео с прогулкой немецкого лидера опубликовал один из пользователей Twitter.

Сообщается, что Меркель видели на незакрытой в связи с саммитом части пляжа в соседнем с Биаррицем городе Англет. Канцлер пообщалась с пловцом-спасателем и приняла приветствия отдыхающих.

Ранее сообщалось, что перед началом саммита, Меркель успела провести встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Напомним, саммит лидеров «большой семерки» проходит 24−26 августа на юге Франции.

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