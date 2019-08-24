Сухум, , 21:51 — REGNUM

24 августа в Сухуме открылся Международный пресс-центр ЦИК Абхазии «Выборы Президента Республики Абхазия 2019». Пресс-центр будет работать с 24 по 26 августа. Об этом сообщает АпсныПресс.

Международный пресс-центр ЦИК Абхазии «Выборы Президента Республики Абхазия 2019»

Как отметил председатель Центризбиркома Тамаз Гогия, пресс-центр стал основным местом встреч международных наблюдателей, журналистов. В центре будет предоставляться будет предоставляться официальная информация о ходе голосования. Пресс-центр предоставит информацию о ходе голосования 25 августа в 12:10, 15:00, 17:00 и 18:10. В 20:30 будет представлена информация об окончании голосования, порядке подсчета голосов и времени объявления предварительных итогов выборов.

Напомним, 25 августа в Абхазии состоятся президентские выборы. Голосование будет проводиться на 152 избирательных участках на территории республики. Также три избирательных участка открыты за рубежом: в Москве, Черкесске и Стамбуле. По предварительным данным Центризбиркома, в списках для голосования состоит 118 932 человек.

На должность главы государства претендуют 9 кандидатов: Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, Рауль Хаджимба, Алхас Квициниа и Леонид Дзапшба. Одновременно с президентом Абхазии избирается вице-президент, чью кандидатуру предлагает кандидат в президенты.

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