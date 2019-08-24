Лондон, , 21:28 — REGNUM

Эсминец Defender, принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) Великобритании, направлен для охраны торговых судов в Ормузский пролив. Об этом сообщили в субботу, 24 августа, в пресс-службе ВМС Соединенного Королевства.

HMS Defender (cc) Defence Images

«Эсминец Defender присоединится к судам королевских ВМС (в Ормузском проливе)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, британский нефтяной танкер Stena Impero задержали в Ормузском проливе 19 июля 2019 г. Официальный Лондон, как и Вашингтон осудил действия иранских властей.

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