Анкара, , 20:35 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в ближайшее время посетит Россию, планирует провести переговоры с российскими представителями. Об этом, как передает Anadolu Ajans, сообщил сам Эрдоган в эфире одного из телеканалов.

Глава государства отметил, что он проведет в России ряд двусторонних встреч, а также посетит авиасалон MAKС-2019.

Как передавало ИА REGNUM, с 27 августа по 1 сентября на территории аэродрома «Раменское» в Московской области состоится в соответствии с распоряжением правительства России МАКС-2019. В текущем году партнёром мероприятия станет Китайская Народная Республика.

Читайте также: Российские студенты смогут бесплатно попасть на авиасалон МАКС-2019