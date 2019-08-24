Москва, , 19:59 — REGNUM

Отставка Александра Яковенко с поста посла Российской Федерации в Великобритании является обычной ротацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

Российское посольство в Лондоне (cc) Krokodyl

«Это (отставка Александра Яковенко) обычная ротация глав диппредставительств», — сказал представитель Кремля.

Ранее посольство России в Великобритании сообщило о том, 24 августа чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил дипломатическую миссию в Лондоне.

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