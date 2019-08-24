Лондон, , 16:48 — REGNUM

Дипломатическую миссию в Лондоне сегодня, 24 августа, завершил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте диппредставительства.

Александр Яковенко Mid.ru

«Яковенко завершил свою дипломатическую миссию (в Лондоне) и отбыл на Родину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что советник-посланник Иван Володин назначен временным поверенным в делах посольства.

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