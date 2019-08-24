Варшава, , 16:28 — REGNUM

Как сообщает «Польское радио», завершился двухдневный визит на Украину начальника Генерального штаба вооружённых сил Польши генерала Раймунда Андрейчака. На встрече со своим украинским коллегой Русланом Хомчаком он обсудил дальнейшее военное сотрудничество между странами.

Генералы совместно посетили Львовскую академию сухопутных войск и полигон в Яворове, где польские инструкторы обучают украинских военных. «Украинский генерал поблагодарил гостя за помощь», — говорилось о формировании в Люблине совместной польско-украинско-литовской бригады ЛитПолУкрбриг.

Как сообщает пресс-служба Вооружённых сил Украины, Раймунд Андрейчак подчеркнул, что Польша не может быть равнодушна к проблемам Украины с «агрессивным соседом», имея в виду Россию. Он предложил украинским военным поделиться 20-летним опытом пребывания в НАТО, и, в свою очередь, получить от них опыт войны в Донбассе.