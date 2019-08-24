Биарриц, Франция, , 16:27 — REGNUM

Украину следует пригласить на следующий саммит «Большой семерки» (G7), а не Россию. Об этом, как передает Bloomberg, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции перед началом саммита G7 в Биаррице.

По его словам, причины, из-за которых РФ покинула G8, так и не исчезли.

«Я постараюсь убедить своих собеседников (лидеров G7), что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит», — заявил Туск.

Напомним, восстановление формата G8, который перестал действовать в 2014 году, назвал целесообразным глава Белого дома США Дональд Трамп 20 августа 2019 г.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 по 26 августа во французском Биаррице будет проходить саммит G7.

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