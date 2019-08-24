Минск, , 16:25 — REGNUM

В городе Глубокое в Витебской области Белоруссии делегация Сейма (нижней палаты парламента) Польши возложила цветы к могилам польских солдат, погибших во время советско-польской войны 1919−1920 годов. Об этом сообщает «Польское радио».

Польские парламентарии возложили цветы и зажгли свечи, а католический епископ Витебский Олег Буткевич провёл поминальную службу. На церемонии присутствовали местные поляки.

«Эти могилы напоминают нам, что иногда приходится жертвовать жизнью за Родину. Поэтому мы отдаём дань памяти погибшим, благодаря которым мы сегодня живем свободно. Я рад, что эта память сохраняется также в Беларуси», — сказал маршал (спикер) Сейма Ричард Терлецкий. Он выразил благодарность министерству культуры и национального наследия Польши, на чьи средства были восстановлены надгробия польских солдат.

Ранее состоялась встреча делегации польских парламентариев с представителями администрации Глубокского района, на которой обсуждались возможности экономического сотрудничества этого региона с Польшей, в частности, в области туризма.

За время своего пребывания в Белоруссии делегация польских парламентариев провела встречу в Минске с белорусскими коллегами и участвовала в открытии мемориальной доски в честь жены президента Польши Леха Качиньского в посёлке Нарочь в Минской области.