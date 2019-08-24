Варшава, , 16:22 — REGNUM

Заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селпин рассказал в музее Второй мировой войны в Гданьске о программе памятных мероприятий, посвящённых 80-летию начала войны. Об этом сообщает «Польское радио».

Первым мероприятием явилась «научная» конференция на тему «Пакт для войны. Заговор Гитлер-Сталин от 23 августа 1939 года», которая прошла 23 августа. В этом пропагандистском шоу, призванном перенести часть ответственности за развязывание войны с нацистской Германии на СССР, приняли участие историки из Польши, Германии и России.

На рассвете 1 сентября на острове Вестерплатте в Гданьске будет заложен первый камень на строительстве нового здания музея Второй мировой войны. Также в этот день будет открыта выставка «Борьба и страдания польских граждан во Время второй мировой войны», будет проведено музыкальное шоу «Так начиналась война» и состоится премьера ролика «Память и предание».

7 сентября в Гданьске состоится футбольный матч между командами «Гедания» из Гданьска и ныне не существующей «Лехией» из Львова, входившего до 1939 года в состав Польши. В 1939 году матч не состоялся из-за начала войны.

17 сентября, в день начала освободительного похода Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию, в Гданьске будет открыт памятник ротмистру Витольду Пилецкому. Пилецкий во время германской оккупации был видным деятелем подполья в управляемой из Лондона «Армии Крайовой», а после войны продолжил подрывную работу против Польской Народной Республики, за что был расстрелян в 1948 году.