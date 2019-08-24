Ташкент, , 15:04 — REGNUM

Депутаты Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана избрали новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, сообщает 24 августа издание «Газета.uz».

Кроме того, сенаторы прекратили полномочия членов ЦИК А. К. Мирзаева, А. Т. Тураходжаева, Ё. Т. Фаттаева и Т. Ширинова согласно поданным заявлениям. В новый состав ЦИК вошли девять человек.

Напомним, парламентские выборы в Узбекистане запланированы на декабрь 2019 года. Одновременно с выборами депутатов законодательной палаты состоятся выборы в местные кенгаши (представительные органы власти).

23 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с лидерами политических партий и призвал их соблюдать правовую культуру во время предвыборной гонки.