Москва, , 14:44 — REGNUM

Сервис по предоставлению каршеринговых автомобилей стремительно развивается, поэтому следует законодательно закрепить обязанность компаний каршеринга контролировать арендуемые машины. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 августа, об этом сообщает пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.

Так, по их данным, сервисом каршеринга сегодня пользуются порядка 250 тыс. человек в месяц.

«Однако статистика аварий с участием каршеринговых авто не радует — на арендованных машинах попадают в аварии в 4,5 раза чаще, чем на личных. И число аварий быстро увеличивается. Если за весь 2018 год в России произошло 143 ДТП с участием каршеринговых машин, то только в период с января по май 2019 года произошло уже 132 аварии», — отмечают в пресс-службе фракции.

При этом, по их данным, нередко аварии с участием арендованных автомобилей происходят по вине водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.Основные проблемы с арендой автомобилей в том, что в законодательстве сегодня нет единых правил каршеринга.

«Действуют гражданско-правовые отношения и договор краткосрочной аренды. Необходимо на законодательном уровне защитить наших граждан. Обязать каршеринговые компании усилить контроль за пользователями арендованных машин. Также, следует изучить возможность удаленно глушить машины, телеметрические показатели которых свидетельствуют о слишком большой скорости или слишком резких разгонах и торможениях», — предлагают в пресс-службе фракции.

Как отмечают депутаты, если такие меры будут внедрены, это позволит сократить число ДТП с арендованными машинами.