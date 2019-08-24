Нью-Дели, , 13:55 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия обладает «богатым опытом борьбы с фашизмом и экстремизмом не только у себя в стране, но и на французской земле». Об этом 23 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Нарендра Моди, выступая перед представителями индийского сообщества в Париже, подчеркнул, что крепкой опорой дружбы Франции и Индии выступают общие ценности, такие как «свобода, равенство, братство». По словам индийского лидера, Нью-Дели и Париж прекрасно осознают свою общую обязанность по защите демократических ценностей от каких-либо угроз, в том числе от угрозы терроризма и экстремизма. Премьер-министр Индии также добавил, что сотрудничество между странами в данном направлении началось ещё до обретения Индией независимости, ведь индийские солдаты сражались на фронтах Первой и Второй Мировых войн.

Напомним, что 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с официальным визитом во Францию. В ходе поездки индийский лидер провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Основными темами переговоров стали сотрудничество в сфере энергетики и обороны, борьба с терроризмом, а также кашмирский вопрос.