Нью-Дели, , 12:55 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон осудили трансграничные террористические группировки, действующие с территории Пакистана. Об этом 23 августа сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на совместное заявление лидеров двух стран.

В указанном заявлении Нарендра Моди и Эммануэль Макрон призвали все страны мира объединиться для уничтожения инфраструктуры и каналов финансирования трансграничных террористических организаций, таких как «Джаиш-е-Мухаммад», «Лашкаре-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хизбул Муджахидин» и так далее. Примечательно, что многие из перечисленных группировок действуют с территории Пакистана, пользуясь поддержкой местного руководства, а также неоднократно устраивали теракты в Индии.

Нарендра Моди и Эммануэль Макрон также выступили с решительным осуждением терроризма во всех его формах и проявлениях. Лидеры двух стран особо подчеркнули, что терроризм не должен ассоциироваться с какой-либо религией или национальностью.

Напомним, что 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с официальным визитом во Францию. В ходе поездки индийский лидер провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также встретился с представителями индийской диаспоры в Париже.