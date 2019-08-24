Нью-Дели, , 17:39 — REGNUM

Индийский национальный конгресс (ИНК), являющийся ведущей оппозиционной партией Индии, вновь выступил с критикой экономической политики правящей Бхаратия джаната парти (БДП), указав на «бардак» в национальной экономике. Об этом 23 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В своём аккаунте в Twitter лидер ИНК Рахул Ганди подчеркнул, что даже советники премьер-министра Индии Нарендры Моди теперь признают ошибки экономической линии БДП. Оппозиционер добавил, что единственным решением в сложившейся ситуации являются «ремонетизация экономики» и перераспределение национального богатства в пользу «нуждающихся, а не жадных толстосумов». Ранее заместитель председателя Национального института трансформации Индии (NITI Aayog) Раджив Кумар указал на серьёзные проблемы в финансовом секторе Индии, в частности недостаток ликвидности.

Напомним, что в настоящее время наблюдается замедление темпов прироста экономики Индии. К другим показателям надвигающегося кризиса индийской экономики можно отнести рекордный рост безработицы, падение темпов прироста промышленного производства, шаткое положение рупии.