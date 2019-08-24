Кишинёв, , 12:53 — REGNUM

Россия готова начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровской Молдавской Республике, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Молдавии, заявил в Кишиневе министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с молдавским лидером Игорем Додоном.

Додон отметил, что реализация этой меры будет способствовать снижению напряженности в регионе. Он добавил, что это предложение скоро вынесут на рассмотрение участников переговорного формата «5+2» по молдавско-приднестровскому урегулированию.

Шойгу прибыл с визитом в Молдавию для участия в праздновании 75-летия освобождения Молдавии от фашистов. Это первый за 28 лет независимости Молдавии приезд главы российского военного ведомства в Кишинев.

В беседе с Шойгу Додон отметил важную роль России в урегулировании молдавско-приднестровского конфликта и особо отметил миротворческую операцию, проводимую на Днестре под эгидой России.

Справка ИА REGNUM :

На территории ПМР после распада Советского Союза остались склады с боеприпасами, созданные еще во время Второй мировой войны, которые в 2000 году начали эвакуировать. Впоследствии процесс вывоза боеприпасов из Приднестровья был прерван по настоянию властей ПМР из-за того, что в приднестровском урегулировании наступил глубокий кризис.

Охраной складов российских боеприпасов в Колбасне занимаются военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), находящиеся для этих целей на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента ПМР.

Между тем Кишинев и поддерживающий его Киев, декларируя «обеспокоенность» сохранностью и безопасностью складов в Колбасне, тем не менее регулярно и в нарушение соглашений 1992 года требуют вывода ОГРВ из Приднестровья.

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