Нью-Дели, , 14:03 — REGNUM

Министерство финансов Индии отменило повышенный налог на портфельные иностранные инвестиции. Об этом 23 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

В ходе пресс-конференции министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что ставка обложения иностранных портфельных инвестиций была возвращена на уровень, предусмотренный бюджетом на прошлый финансовый год. По словам министра, нововведения коснутся и корпоративной социальной ответственности: теперь нарушение предприятиями своих обязательств по инвестированию части выручки в общественно важные сферы будут рассматриваться не как уголовное, а как гражданское правонарушение. Нирмала Ситхараман также добавила, что указанные изменения позволят увеличить инвестиционную привлекательность страны и поспособствуют экономическому росту.

Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.