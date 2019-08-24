Нью-Дели, , 15:08 — REGNUM

Министр внутренних дел Индии Амит Шах поручил правительствам штатов разработать ускоренную процедуру рассмотрения преступлений, совершенных против детей. Об этом 23 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Амит Шах заявил, что в ускоренном порядке будут рассматриваться лишь наиболее тяжкие преступления против детей, такие как изнасилование детей младше 12 лет. По словам министра внутренних дел, подобные дела должны быть рассмотрены в течение двух месяцев.

Напомним, что сексуальное насилие над детьми является одной из наиболее острых социальных проблем Индии. По статистике ежегодно в Индии регистрируется 40 тысяч уголовных дел об изнасиловании, причем в половине случаев жертвами являются несовершеннолетние. После громкого дела об изнасиловании и убийстве мусульманской девочки в штате Джамму и Кашмир в 2018 году правительство одобрило введение смертной казни за изнасилование детей младше 12 лет. Минимальное наказание за изнасилование девушек старше 16 лет было увеличено с семи до десяти лет, а подростков в возрасте от 12 до 16 лет — до 20.