Нью-Дели, , 15:45 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит внимательно следить за ситуацией с правами и свободами человека в индийском Джамму и Кашмире. Об этом 23 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на совместное заявление французского лидера и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам переговоров в Париже.

В своей речи Эммануэль Макрон подчеркнул: «В ходе переговоров в формате один на один председатель Нарендра Моди проинформировал меня о развитии ситуации в индийском Кашмире». По словам французского лидера, Франция приложит все усилия для поддержания мира в регионе и обеспечения прав и свобод кашмирцев «по обе стороны от линии прекращения огня». Эммануэль Макрон также отметил, что проблема Кашмира должна быть решена в рамках двусторонних переговоров Индии и Пакистана.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир и разделе его территории на два субъекта федерации. Пакистан решительно осудил действия правительства Индии, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.