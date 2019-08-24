Нью-Дели, , 15:59 — REGNUM

В ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Большой семерки президент США Дональд Трамп «захочет узнать о планах Нью-Дели насчет бывшего штата Джамму и Кашмир». Об этом 23 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.

Информаторы издания подчеркнули: «Дональд Трамп рассчитывает, что Индия, будучи самой большой демократией мира, сыграет значительную роль в снижении напряженности в регионе и обеспечении уважения прав и свобод человека в Кашмире». Президент США также готов выступить посредником в переговорах Индии и Пакистана по кашмирской проблеме, если южноазиатские государства сами того попросят. Сообщается, что Дональд Трамп также призывает Исламабад принять меры против местных террористических группировок, которые в прошлом осуществляли теракты на индийской территории.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. Отметим, что Пакистан решительно осудил действия правительства Индии, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.

После ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира МВД Индии направило в регион дополнительные формирования сил безопасности, закрыло въезд на территорию штата и ограничило передвижение внутри него, а также заблокировало доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет. Указанные ограничения стали причиной опасений мирового сообщества по поводу соблюдения прав и свобод человека в Кашмире.