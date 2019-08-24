Нью-Дели, , 12:51 — REGNUM

Ведущие оппозиционные партии Индии провели акцию протеста против удержания под арестом влиятельных кашмирских политиков. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Демонстрация оппозиции прошла в исторической консерватории Джантар-Мантар в Дели. К акции протеста присоединились многие влиятельные политические силы Индии, в том числе Индийский национальный конгресс (ИНК), Коммунистическая партия Индии (марксистская), или КПИ (м), Социалистическая партия Индии и Всеиндийский тринамул конгресс (ВТК). Сообщается, что в демонстрации приняли участие ведущие оппозиционные лидеры, такие как лидер оппозиции в верхней палате парламента Индии Гулам Наби Азад, генеральный секретарь КПИ (м) Ситарам Йечури, а также лидер ВТК Динеш Триведи.

В ходе митинга оппозиционеры приняли резолюцию, в которой политики особо отметили, что «в результате действий федерального правительства штат Джамму и Кашмир находится в состоянии необъявленного чрезвычайного положения». Оппозиция осудила ограничение свободы слова и свободы собраний в регионе и призвала местное руководство немедленно освободить политических лидеров Кашмира, удерживаемых под стражей.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. Впоследствии МВД Индии направило в регион дополнительные формирования сил безопасности, закрыло въезд в Джамму и Кашмир и ограничило передвижение внутри него, а также заблокировало доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет. Местное руководство также арестовало влиятельных местных политиков, в том числе бывших главных министров штата Махбубу Муфти и Омара Абдуллу.