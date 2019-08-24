Кампала, , 14:17 — REGNUM

Президент Уганды Йовери Мусевени и Президент Руанды Поль Кагаме подписали соглашение в столице Анголы городе Луанде о прекращении напряженности в отношениях между странами.

По информации танзанийского новостного агентства «Mtanzania», главы восточноафриканских государств достигли соглашения в ходе второй встречи, прошедшей в Луанде в присутствии глав государств Демократической Республики Конго, Анголы и Республики Конго, выступавших в качестве посредников на переговорах.

Напряженность в отношениях между странами наблюдается уже почти три года. Она оказала серьезное влияние на социальную и экономическую стороны жизни населения.

Напомним, что власти Руанды обвинили угандийские власти в незаконном преследовании своих граждан, находящихся на территории Уганды, в свою очередь Уганда обвинила Руанду в организации разведывательной деятельности в стране.

«Мы разрешим все эти проблемы», — заявил президент Кагаме журналистам после подписания соглашения.

Соглашение было достигнуто благодаря усилиям ангольской и конголезской сторон. Главы государств подписали соглашение о направлении всех усилий на разрешение любого рода конфликтов между странами мирным путем.

В марте этого года в своей речи перед национальным собранием Президент Кагаме отметил, что источником конфликта между Руандой и Угандой является ситуация, возникшая еще 20 лет назад, когда угандийские власти намеревались организовать переворот в Руанде.

Он добавил, что кризис в отношения набрал обороты вскоре после того, как руандийцев, находящихся на территории Уганды или работающих там стали арестовывать и применять в их отношении насилие.

Уганда, в свою очередь, обвиняет Руанду в организации шпионажа и проведении разведывательных операций на ее территории. Тем не менее, данные обвинения руандийская сторона отрицает.

Кагаме подчеркнул, что несколько раз он обращался с личным письмом к Мусевени с критикой, однако Глава Уганды не проявил никакой готовности разрешить возникшие проблемы.

Впоследствии Руанда приняла решение о закрытии границ с Угандой в районе приграничного города Гатуна.