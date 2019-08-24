Кишинёв, , 12:59 — REGNUM

Важность сохранения и передачи памяти о подвиге советских воинов-освободителей, погибших в годы Великой Отечественной войны во время освобождения Молдавии, отметил в своей речи 24 августа на церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечность» в Кишинёве в честь 75-летия освобождения Молдавии от фашизма президент Молдавской республики Игорь Додон.

«Мы всегда будем хранить память о героических подвигах воинов-освободителей и сделаем всё возможное, чтобы эта память передалась и следующим поколениям», — заявил молдавский президент.

Также он подчеркнул, что 24 августа, вне зависимости от интерпретации отдельных политиков, всегда будет в Молдавии Днем Победы и освобождения от фашизма.

Кроме этого, Додон отметил, что в Великой Отечественной войне участвовали десятки тысяч молдаван, многие из которых пали на её полях, а потому 24 августа является для молдавского народа днем особой памяти.

И ещё молдавский президент рассказал, о том, что позднее встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу, который прибыл в Кишинёв для того чтобы участвовать в торжественных мероприятиях по поводу 75-летия освобождения Молдавии от фашизма.