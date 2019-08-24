Яунде, , 13:06 — REGNUM

Военный суд в Камеруне приговорил к пожизненному заключению Джулиуса Сисику Аюка Табе, политического активиста, лидера сепаратистского движения в англоговорящем районе страны, что, по словам экспертов, может стать причиной еще больших беспорядков.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Табе, наряду с 9 другими осужденными, обвиняется в терроризме и организации движения по подрыву национальной безопасности.

Сообщение о судебном приговоре подтвердил адвокат от движения сепаратистов Джозеф Фру, добавивший, что суд также постановил о выплате 10 осужденными штрафа в размере 422 миллионов долларов США.

Фру осудил это «шокирующее», по его словам, решение, вынесенное судом, и подчеркнул, что все его клиенты отказались признать право военного трибунала выносить приговоры в отношении представителей сепаратистских районов. Как отмечается, дело политического активиста рассматривалось в городе Яунде.

54-летний Табе, работавший когда-то компьютерным инженером, объявил себя Президентом Амбазонии, провинции, отделившейся от Камеруна в октябре 2017 года, в связи с чем впоследствии Правительство страны направило свои войска в сепаратистские районы для урегулирования ситуации. В результате столкновений погибло более 1800 человек.