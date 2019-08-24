Тегеран, , 18:02 — REGNUM

Официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал выразил недовольство санкциями США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Дажвада Зарифа, заявив, что все вопросы должны решаться мирными средствами и только путем переговоров, а не давления. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Мохаммад Джавад Зариф Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, Пакистан всерьез обеспокоен подобным развитием событий, потому что все разногласия между Ираном и США должны решаться только мирным способом. «Везде и всегда должно быть место для дипломатии и диалога, и подобные меры должны приниматься в последнюю очередь», — отметил Мухаммад Фейсал.

Представитель МИД Пакистана высоко оценил заявления Верховного лидера Ирана Али Хаменеи о жителях Кашмира, подчеркнув, что иранский Духовный как никто другой поддерживал граждан этого региона. «Мы всегда были благодарны его комментариям по этому вопросу», — отметил Фейсал.

1 августа Вашингтон ввел персональные санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Иранский министр отметил, что ограничения США не угрожают ни ему, ни его семье.

Раннее Али Хаменеи призвал индийские власти прекратить преследования мусульман в Кашмире.