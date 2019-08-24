Тегеран, , 12:53 — REGNUM

Иран представил собственную версию российского ракетного комплекса С-300, получившую названия Bavar-373. На церемонии представления комплекса присутствовал президент Ирана Хасан Рухани, сообщило иранское информационное агентство Fars.

Согласно источнику, дальность поражения целей комплексом составляет 200 километров, а высота стрельбы 27 км. «Система сильнее российской С-300, приближаясь по мощности к С-400», отметил Хасан Рухани. Он также подчеркнул, что ЗРК Bavar-373 использует новейшие технологии, что делает его одним из самых мощных комплексов среди аналогичных. Так, по характеристикам он превосходит американский «Патриот».

Президент также заявил, что иранские ученые сделали прогресс в создании радаров для обнаружения вражеских истребителей, благодаря чему Иран теперь лучше сможет реагировать на угрозы со стороны противника.